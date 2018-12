Here’s a list of open houses taking place Dec. 15-16 in Maryland. We’ve divided the list by counties. To learn more about the properties for sale, click on the link underneath the address, which will take you to the listing. As always, feel free to search a listing of properties for sale in the Washington region.

This list reflects the open houses entered into MRIS before Thursday afternoon.

Looking for the District? Click here. Looking for Virginia? Click here.

Saturday

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

504 Joseph Johnson Dr Noon to 5 pm $449,900

508 Joseph Johnson Dr Noon to 5 pm $459,900

504 Joseph Johnson Dr Noon to 5 pm $449,900

508 Joseph Johnson Dr Noon to 5 pm $459,900

1915 Towne Centre Blvd #513 Noon to 3 pm $475,000

1915 Towne Centre Blvd #303 Noon to 3 pm $655,000

1915 Towne Centre Blvd #702 Noon to 3 pm $535,000

1915 Towne Centre Boulevard Noon to 3 pm $535,000

1915 Towne Centre Boulevard Noon to 3 pm $475,000

1915 Towne Centre Boulevard Noon to 3 pm $655,000

1703 Robin Hood Road 1 pm to 3 pm $749,999

940 Riversedge Circle Noon to 2 pm $225,000

21403

5 Klakring Court Noon to 2 pm $465,000

1 Enclave Ct Noon to 5 pm $692,545

18 Woodward Ct 1 pm to 3 pm $224,900

498 Ferry Point Rd Noon to 2 pm $1,499,000

498 Ferry Point Road Noon to 2 pm $1,499,000

21409

1705 Trents Way 10 am to 4 pm $649,900

1707 Trents Way 10 am to 4 pm $574,900

1706 Trents Way 10 am to 4 pm $609,900

507 Sunwood Lane 1 pm to 3 pm $665,000

906a Blue Ridge Dr Noon to 2 pm $535,000

507 Sunwood Lane 1 pm to 3 pm $665,000

ARNOLD

21012

1238 Hickory Hills Cir Noon to 5 pm $499,990

84 Shadbush Way Noon to 5 pm $513,674

1220 Hickory Hill Cir Noon to 5 pm $399,990

115 Arnold Overlook Lane 1 pm to 4 pm $565,990

119 Arnold Overlook Lane 1 pm to 4 pm $570,990

121 Arnold Overlook Lane 1 pm to 4 pm $586,990

1426 Silver Oak Lane 1 pm to 4 pm $584,990

275 College Manor Dr Noon to 2 pm $450,000

275 College Manor Dr Noon to 2 pm $450,000

278 Yale Court Noon to 2 pm $474,900

CROFTON

21114

1324 Hawk Hollow Dr Noon to 5 pm $429,990

1324 Hawk Hollow Dr Noon to 5 pm $429,990

1630 Dryden Way 11 am to 1 pm $229,900

DAVIDSONVILLE

21035

3202 Homewood Rd Noon to 2 pm $679,000

3202 Homewood Road Noon to 2 pm $679,000

EDGEWATER

21037

3451 Larkington Dr 11 am to 2 pm $724,990

3433 Pocahontas Dr 11 am to 3 pm $899,990

327 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $440,990

329 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $386,990

331 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $408,990

308 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $404,990

310 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $381,990

312 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $385,990

321 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $406,990

314 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $429,990

323 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $426,990

GAMBRILLS

21054

1013 Red Clover Rd 1 pm to 3 pm $460,000

201 Arabian Ct 11 am to 1 pm $568,000

504 Rand Ave Noon to 4 pm $679,000

1603 Sirani Lane W Noon to 4 pm $706,900

1509 Beaux Lane Noon to 4 pm $699,900

1501 Sirani Lane E Noon to 4 pm $729,900

299 Bonheur Ave Noon to 4 pm $899,900

1506 Beaux Lane Noon to 4 pm $869,900

1506 Beaux Lane Noon to 4 pm $869,900

504 Rand Avenue Noon to 4 pm $679,000

1603 Sirani Lane W Noon to 4 pm $706,900

1509 Beaux Lane Noon to 4 pm $699,900

1501 Sirani Lane E Noon to 4 pm $729,900

299 Bonheur Avenue Noon to 4 pm $899,900

GLEN BURNIE

21060

630 Bracey Dr 2 pm to 4 pm $429,900

630 Bracey Drive 2 pm to 4 pm $429,900

21061

7737 Cohansey Trail Dr 1 pm to 4 pm $325,000

7725 Cohansey Trail Dr 1 pm to 4 pm $299,990

HANOVER

21076

7248 Wright Rd 1 pm to 4 pm $475,990

7247 Wright Rd 1 pm to 4 pm $575,000

LAUREL

20707

806 Montrose Ave 1 pm to 3 pm $339,000

20724

202 Cherry Hill Lane 1 pm to 3:15 pm $440,000

LINTHICUM HEIGHTS

21090

407 Kingwood Rd 11 am to 1 pm $449,990

MILLERSVILLE

21108

8359 Gartelman Farm Dr Noon to 2 pm $395,000

ODENTON

21113

2896 Broad Wing Dr 11 am to 6 pm $829,985

0 Broad Wing Dr 11 am to 6 pm $639,990

2613 Orchard Oriole Way Noon to 5 pm $659,990

2607 Orchard Oriole Way Noon to 5 pm $745,325

2726 Orchard Oriole Way Noon to 5 pm $764,998

1523 Spikerush Dr Noon to 5 pm $529,900

1506 Spikerush Dr Noon to 5 pm $579,900

2724 Orchard Oriole Way Noon to 5 pm $679,990

1526 Spikerush Dr Noon to 5 pm $679,900

1527 Spikerush Dr Noon to 5 pm $629,990

PASADENA

21122

245 South Carolina Avenue Noon to 2 pm $339,900

239 Beachwood Rd Noon to 2 pm $395,000

8434 Arbutus Rd 11 am to 1 pm $315,000

7927 Meridian Dr 11 am to 3 pm $514,449

903 8th St 1 pm to 3 pm $350,000

SEVERN

21144

1008 Cortana Ct Noon to 5 pm $498,990

1021 Cortana Ct Noon to 5 pm $518,990

1019 Cortana Ct Noon to 5 pm $513,990

1008 Cortana Ct Noon to 5 pm $498,990

1021 Cortana Ct Noon to 5 pm $518,990

1019 Cortana Ct Noon to 5 pm $513,990

1026 Cortana Ct Noon to 5 pm $541,990

SEVERNA PARK

21146

1115 Bellevista Ct Noon to 2 pm $899,900

SHADY SIDE

20764

1501 Booker Rd 1 pm to 3 pm $352,000

CALVERT COUNTY

DOWELL

20629

13916 Ensign Noon to 3 pm $449,900

LUSBY

20657

1946 Foxwood Lane Noon to 3 pm $355,900

PRINCE FREDERICK

20678

2682 Sequoia Way 11 am to 1 pm $575,000

2682 Sequoia Way 11 am to 1 pm $575,000

SUNDERLAND

20689

6820 Den Mar Lane 1 pm to 4 pm $379,000

CHARLES COUNTY

CHARLOTTE HALL

20622

15196 Smokehouse Row Lane Noon to 4 pm $499,900

HUGHESVILLE

20637

7404 Spicetree Pl Noon to 2 pm $509,900

POMFRET

20675

8285 Abc Farm Pl 1 pm to 3 pm $429,000

WALDORF

20601

2953 Chalkstone Pl 11 am to 6 pm $338,070

11417 Grant Pl 11 am to 6 pm $344,990

11411 Grant Pl 11 am to 6 pm $349,990

10494 Sagebrush Ct 1 pm to 3 pm $365,000

20603

0 Mill Hill Rd 11 am to 6 pm $391,990

8127 Cedar Run 1 pm to 4 pm $364,500

8127 Cedar Run 1 pm to 4 pm $2,550

FREDERICK COUNTY

BRUNSWICK

21716

526 Brunswick St Noon to 2 pm $215,000

703 Pottersfield Ct Noon to 5 pm $410,990

509 Martins Creek Dr Noon to 5 pm $434,990

704 Pottersfield Ct Noon to 5 pm $425,990

802 Central Ave Noon to 5 pm $419,990

1205 Tide Lock St Noon to 5 pm $374,990

706 Pottersfield Ct Noon to 5 pm $410,990

EMMITSBURG

21727

Timbermill Court- Coronado Noon to 4 pm $354,990

Timbermill Court- Hopewell Noon to 4 pm $359,990

Timbermill Court- Decker Noon to 4 pm $344,990

Timbermill Court- Bedford Noon to 4 pm $339,990

Timbermill Court- Hemingway Noon to 4 pm $349,990

FREDERICK

21701

9 3rd St W Noon to 2 pm $625,000

3000 Palatine Dr E Noon to 4 pm $489,900

21702

8408 Edgewood Church Rd Noon to 2 pm $575,000

1767 Stonehaven Lane 2 pm to 4 pm $249,900

21703

6548 Alan Linton Blvd 1 pm to 4 pm $545,990

21704

8421 Pine Bluff Rd 11 am to 4:30 pm $479,990

8395 Pine Bluff Rd Noon to 4 pm $777,625

MONROVIA

21770

Tinder Box Way- Bonnington Noon to 4 pm $531,990

11031 Hazelnut Lane 11 am to 5 pm $490,990

4628 Monrovia Blvd 11 am to 5 pm $444,990

NEW MARKET

21774

5743 Old Log Ct 1 pm to 3 pm $349,900

HOWARD COUNTY

CLARKSVILLE

21029

6206 Bridget Way Noon to 5 pm $899,990

12518 Vincents Way Noon to 5 pm $864,990

12571 Vincents Way Noon to 5 pm $774,990

12541 Vincents Way Noon to 5 pm $850,990

6110 Flutie Lane Noon to 5 pm $849,990

13816 Mill Creek Ct Noon to 5 pm $979,990

6206 Bridget Way Noon to 5 pm $899,990

13828 Mill Creek Ct Noon to 5 pm $1,079,990

12518 Vincents Way Noon to 5 pm $864,990

13804 Mill Creek Ct Noon to 5 pm $1,049,990

12571 Vincents Way Noon to 5 pm $774,990

12541 Vincents Way Noon to 5 pm $850,990

6110 Flutie Lane Noon to 5 pm $849,990

13816 Mill Creek Ct Noon to 5 pm $979,990

13828 Mill Creek Ct Noon to 5 pm $1,079,990

6215 Bridget Way Noon to 5 pm $949,990

13804 Mill Creek Ct Noon to 5 pm $1,049,990

6214 Northrop Way Noon to 5 pm $973,413

13882 Mill Creek Ct Noon to 5 pm $1,199,990

13822 Mill Creek Ct Noon to 5 pm $1,134,990

COLUMBIA

21045

8648 Worn Mountain Way 1 pm to 3 pm $425,000

ELLICOTT CITY

21042

4810 Portsmouth Rd #29 2 pm to 4 pm $434,900

3307 Burton Dr Noon to 5 pm $834,990

3307 Burton Dr Noon to 5 pm $834,990

10602 Warburton Ct Noon to 5 pm $884,990

3319 Morton Lane Noon to 5 pm $874,990

10602 Warburton Ct Noon to 5 pm $884,990

3319 Morton Lane Noon to 5 pm $874,990

4810 Portsmouth Rd #29 2 pm to 4 pm $434,900

21043

6003 Prairie Landing Way Noon to 5 pm $483,990

6003 Prairie Landing Way Noon to 5 pm $483,990

6023 Hidden Mdw Noon to 5 pm $493,990

6007 Prairie Landing Way Noon to 5 pm $474,990

FULTON

20759

11064 Martha Way Noon to 5 pm $884,990

8204 Gunnar Dr Noon to 5 pm $869,990

8215 South Maple Lawn Blvd Noon to 5 pm $884,990

8212 Gunnar Dr Noon to 5 pm $904,990

11064 Martha Way Noon to 5 pm $884,990

8204 Gunnar Dr Noon to 5 pm $869,990

8215 South Maple Lawn Blvd Noon to 5 pm $884,990

8212 Gunnar Dr Noon to 5 pm $904,990

MONTGOMERY COUNTY

BETHESDA

20816

5509 Namakagan Rd 1 pm to 3 pm $1,995,000

20817

7501 Bradley Blvd 1 pm to 3 pm $629,900

BURTONSVILLE

20866

14806 Saddle Creek Dr 11 am to 5 pm $539,990

CLARKSBURG

20871

149 Green Poplar Loop 1 pm to 3 pm $434,990

13802 Dovekie Ave Noon to 5 pm $659,990

23500 Overlook Park Dr Noon to 4 pm $449,900

11870 Snowden Farm Pkwy 11 am to 4 pm $569,900

13014 Ebenezer Chapel Dr 11 am to 4 pm $519,673

13066 Ebenezer Chapel Dr 11 am to 4 pm $474,865

DICKERSON

20842

23110 Mt Ephraim Rd 2 pm to 4 pm $420,000

GERMANTOWN

20874

Wallich Way #13 1 pm to 4 pm $552,745

ROCKVILLE

20850

14910 Bradwill Ct 1 pm to 5 pm $490,000

215 Watts Branch Pkwy 1 pm to 2:30 pm $2,850

SILVER SPRING

20904

108 Lillian Lane 1 pm to 3 pm $499,000

20906

15300 Wallbrook Ct #47-1c 11 am to 1 pm $152,000

PRINCE GEORGE’S COUNTY

BOWIE

20715

3600 Mabank Lane 1 pm to 3 pm $309,900

20716

1200 Pennington Lane 1 pm to 4 pm $344,900

FORT WASHINGTON

20744

2201 Monticello Ct Noon to 2 pm $600,000

7801 Klovstad Dr 2 pm to 3 pm $361,000

LANHAM

20706

10117 Dorsey Lane #201f Noon to 3 pm $344,885

RIVERDALE

20737

0 Woodberry St 11 am to 6 pm $444,990

5013 69th Ave Noon to 3 pm $499,900

SUITLAND

20746

2225 Gaylord Dr Noon to 2 pm $209,900

UPPER MARLBORO

20772

0 Tealbriar Dr 11 am to 6 pm $304,990

9713 Glassy Creek Way #213 11 am to 6 pm $329,990

9213 Fox Stream Way 11 am to 6 pm $684,990

10705 Furgang Rd 1 pm to 4 pm $457,990

15120 Hogshead Way 1 pm to 4 pm $377,990

15129 Hogshead Way 1 pm to 4 pm $400,335

15131 Hogshead Way 1 pm to 4 pm $409,860

10811 Furgang Rd 1 pm to 4 pm $416,990

20774

146 Old Enterprise Rd #139 12:30 pm to 3:30 pm $201,000

15401 Finchingfield Way Noon to 2 pm $590,000

15401 Finchingfield Way Noon to 2 pm $590,000

ST. MARY’S COUNTY

CALIFORNIA

20619

0 Winterberry Way 11 am to 6 pm $214,990

23380 Lilliflora Dr 11 am to 6 pm $579,990

DAMERON

20628

18575 Saint Jeromes Neck Rd 1 pm to 3 pm $1,300

DRAYDEN

20630

19030 North Porto Bello Dr Noon to 3 pm $465,900

19040 North Porto Bello Dr Noon to 5 pm $453,900

LEXINGTON PARK

20653

22371 Alydar Dr 2 pm to 4 pm $318,000

21810 Primrose Willow Lane #e 11:30 am to 4 pm $189,500

Sunday

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

702 Drake Way 1 pm to 3 pm $625,000

205 Spring Race Ct 1 pm to 3 pm $599,000

205 Spring Race Court 1 pm to 3 pm $599,000

930 Astern Way #304 1 pm to 2 pm $224,900

2619 Rigging Dr 12:30 pm to 3 pm $375,000

21403

305 Chesapeake Avenue 1 pm to 3 pm $630,000

2515 Carrollton Road 2 pm to 4 pm $1,695,000

7055 Bay Front Dr 1 pm to 4 pm $1,850,000

7014 Channel Village Ct #202 1 pm to 4 pm $455,000

7014 Channel Village Ct #202 1 pm to 4 pm $455,000

21409

2009 Woodland Rd 1 pm to 4 pm $649,900

ARNOLD

21012

1424 Silver Oak Lane 1 pm to 4 pm $586,990

CROFTON

21114

2552 Log Mill Ct #4 Noon to 2 pm $283,000

2701 Bains Ct 1 pm to 3 pm $535,000

CROWNSVILLE

21032

1218 Severnview Drive Noon to 2 pm $775,000

836 Valentine Vw 1 pm to 3 pm $539,900

EDGEWATER

21037

105 Beverley Ave Noon to 2 pm $410,000

105 Beverley Ave Noon to 2 pm $410,000

GLEN BURNIE

21061

8110 Falcon Crest Dr 1 pm to 3 pm $319,900

LAUREL

20723

8505 Young Rivers Ct 1 pm to 3 pm $434,900

PASADENA

21122

8121 Sagamore Way 11 am to 2 pm $440,000

237 Carvel Rd 2 pm to 4 pm $344,900

SEVERNA PARK

21146

212 Kennedy Dr 1 pm to 3 pm $455,000

23 Belleview Dr 1 pm to 3 pm $849,900

23 Belleview Dr 1 pm to 3 pm $849,900

11306 Mayberry Ave 11 am to 1 pm $499,900

CALVERT COUNTY

PRINCE FREDERICK

20678

2124 Olympia Lane Noon to 2 pm $474,900

CHARLES COUNTY

BRYANS ROAD

20616

5147 New Stead Ct 1 pm to 4 pm $2,350

WALDORF

20601

9717 Orkney Pl 1 pm to 4 pm $338,990

9751 Orkney Pl 1 pm to 4 pm $325,175

FREDERICK COUNTY

FREDERICK

21702

9027 Mountainberry Cir 2 pm to 4 pm $424,990

2102 Battery Lane Noon to 2 pm $419,900

9027 Mountainberry Cir 2 pm to 4 pm $424,990

21704

9108 Whitmore Lane Noon to 2 pm $739,000

MOUNT AIRY

21771

409 Bridlewreath Way 12:30 pm to 2:30 pm $535,000

NEW MARKET

21774

6700 Accipiter Dr 1 pm to 3 pm $550,000

6520 Nightingale Ct 3 pm to 5 pm $888,000

6700 Accipiter Dr 1 pm to 3 pm $550,000

HOWARD COUNTY

CLARKSVILLE

21029

6468 Erin Dr Noon to 3 pm $769,999

6468 Erin Drive Noon to 3 pm $769,999

COLUMBIA

21044

10001 Windstream Dr #207 1 pm to 3 pm $299,950

5125 Rondel Pl 1 pm to 3 pm $392,900

ELKRIDGE

21075

7766 Dagny Way 1 pm to 4 pm $418,990

ELLICOTT CITY

21042

3004 John Bernard Dr 1 pm to 3 pm $425,000

10626 Warburton Ct 1 pm to 4 pm $799,990

3004 John Bernard Dr 1 pm to 3 pm $425,000

21043

8326 Chestnut Farm Lane 1 pm to 3 pm $559,000

WOODBINE

21797

15531 Bushy Tail Run 1 pm to 3 pm $700,000

MONTGOMERY COUNTY

BETHESDA

20814

5225 Pooks Hill Rd #823n 1:30 pm to 4 pm $199,000

20816

600 Brookes Ridge Ct 2 pm to 4 pm $1,750,000

20817

6210 Wedgewood Rd Noon to 2 pm $2,100,000

9509 Eagle Ridge Dr 2 pm to 4 pm $1,450,000

6713 Bonaventure Ct 2 pm to 4 pm $1,250,000

10021 Sinnott Dr 1 pm to 4 pm $1,274,999

8226 Stone Trail Dr 1 pm to 3 pm $925,000

9205 Vendome Dr 1 pm to 4 pm $1,365,000

7505 Democracy Blvd #a-321 1 pm to 4 pm $309,500

6604 Millwood Rd 1 pm to 3 pm $2,189,500

9509 Eagle Ridge Dr 2 pm to 4 pm $1,450,000

6713 Bonaventure Ct 2 pm to 4 pm $1,250,000

10021 Sinnott Dr 1 pm to 4 pm $1,274,999

8226 Stone Trail Dr 1 pm to 3 pm $925,000

BROOKEVILLE

20833

225 Brinkwood Rd 1 pm to 4 pm $599,900

BURTONSVILLE

20866

3618 Childress Ter 1 pm to 3 pm $299,900

CABIN JOHN

20818

8025 Riverside Ave 1 pm to 4 pm $1,595,000

CHEVY CHASE

20815

4515 Willard Avenue 2 pm to 4 pm $325,000

4100 Blackthorn St 1 pm to 3:30 pm $1,198,000

6808 Georgia St 2 pm to 4 pm $929,000

4601 N Park Ave #1710-K 1 pm to 3 pm $298,000

6300 Brookville Rd 1 pm to 4 pm $1,999,000

5205 Lawn Way 1 pm to 3 pm $3,850,000

6300 Brookville Rd 1 pm to 4 pm $1,999,000

139 Hesketh St 2 pm to 4 pm $1,750,000

5205 Lawn Way 1 pm to 3 pm $3,850,000

DAMASCUS

20872

26630 Ridge Rd 1 pm to 3 pm $400,000

GAITHERSBURG

20878

13029 Scarlet Oak Dr 1 pm to 4 pm $774,900

12211 Turley Dr 1 pm to 4 pm $724,999

119 Church Gate Lane 1 pm to 3 pm $600,000

12211 Turley Dr 1 pm to 4 pm $724,999

20879

19911 Spur Hill Dr 1 pm to 4 pm $279,900

20882

24128 Newbury Rd Noon to 3 pm $445,000

8500 Plum Creek Dr 1 pm to 4 pm $624,900

8500 Plum Creek Dr 1 pm to 4 pm $624,900

24244 Hipsley Mill Rd 1 pm to 4 pm $463,000

9136 Goshen Park Pl 1 pm to 4 pm $950,000

20886

19904 Buhrstone Dr 1 pm to 3 pm $284,900

GERMANTOWN

20874

18903 Crosstie Ter 1 pm to 4 pm $349,700

18711 Sparkling Water Dr #10-E 1 pm to 4 pm $218,000

20876

12700 Found Stone Rd #304 1:30 pm to 4 pm $235,000

KENSINGTON

20895

4610 Franklin St 2 pm to 4 pm $1,399,000

2643 Mccomas Ave Noon to 4 pm $795,000

3333 University Blvd #804 Noon to 1:30 pm $230,000

4610 Franklin St 2 pm to 4 pm $1,399,000

MONTGOMERY VILLAGE

20886

8509 Silverfield Circle 1 pm to 3 pm $579,900

NORTH BETHESDA

20852

11101 Ardwick Dr 2 pm to 4 pm $1,098,000

11101 Ardwick Dr 2 pm to 4 pm $1,098,000

5809 Nicholson Lane #905 1 pm to 3:30 pm $474,500

OLNEY

20832

17805 Howe Drive Noon to 3 pm $645,000

POTOMAC

20854

10601 Stable Lane 2 pm to 4 pm $1,250,000

10955 Martingale Ct 2 pm to 4 pm $1,795,000

11106 South Glen Rd 2 pm to 4 pm $1,895,000

11001 Riverwood Dr 2 pm to 4 pm $2,249,999

11206 Albermyrtle Rd 12:30 pm to 2:30 pm $1,995,000

10601 Stable Lane 2 pm to 4 pm $1,250,000

8410 Rapley Ridge Lane 2 pm to 4 pm $2,195,000

10955 Martingale Ct 2 pm to 4 pm $1,795,000

8236 Inverness Hollow Ter 2 pm to 4 pm $835,000

ROCKVILLE

20851

329 Dean Dr 1 pm to 3 pm $419,000

20852

11400 Empire Lane 1 pm to 4 pm $775,000

11400 Empire Lane 1 pm to 4 pm $775,000

20855

16110 Avery Rd Noon to 3 pm $899,000

SILVER SPRING

20901

21 Dewitt Ct 2 pm to 4 pm $1,099,000

233 Whitmoor Ter 2 pm to 4 pm $609,500

21 Hamilton Ave 1 pm to 3 pm $459,000

21 Dewitt Ct 2 pm to 4 pm $1,099,000

20902

10717 Saint Margarets Way 1 pm to 3 pm $409,900

10632 Georgia Ave 1 pm to 3 pm $470,000

10717 Saint Margarets Way 1 pm to 3 pm $409,900

20904

1510 Featherwood St 1 pm to 3 pm $509,999

13228 Verdi Ct 1 pm to 3 pm $349,500

14346 Cape May Rd 1:30 pm to 4 pm $348,900

20905

1614 Maydale Dr 1 pm to 4 pm $564,000

20906

13236 Moonlight Trail Dr 1 pm to 4 pm $785,000

20910

1719 Luzerne Ave 2 pm to 4 pm $599,000

60 Ellsworth Heights St 2 pm to 4 pm $879,900

9506 Columbia Blvd 2 pm to 4 pm $549,900

2102 Salisbury Rd 2 pm to 4 pm $675,000

PRINCE GEORGE’S COUNTY

ADELPHI

20783

10106 Towhee Ave 1 pm to 3 pm $389,990

BLADENSBURG

20710

5447 Varnum St 1 pm to 3 pm $330,000

BOWIE

20720

12027 Quarum Place 1 pm to 3 pm $445,000

FORT WASHINGTON

20744

13200 Rhame Dr 2 pm to 4 pm $390,000

8105 Fort Foote Rd 2 pm to 4 pm $368,500

GLENN DALE

20769

6904 Glenn Dale Rd Noon to 2 pm $450,000

MOUNT RAINIER

20712

4002 35th St 1 pm to 3 pm $399,999

OXON HILL

20745

714 Maury Ave 1 pm to 5 pm $282,170

UPPER MARLBORO

20774

13401 Winamac Ct 1 pm to 4 pm $579,000