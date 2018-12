Here’s a list of open houses taking place Dec. 15-16 in Virginia. We’ve divided the list by counties. To learn more about the properties for sale, click on the link underneath the address, which will take you to the listing. As always, feel free to search a listing of properties for sale in the Washington region.

This list reflects the open houses entered into MRIS before Thursday afternoon.

Looking for the District? Click here. Looking for Maryland? Click here.

Saturday

ARLINGTON COUNTY

ARLINGTON

22207

2146 Pollard St N 12:30 pm to 2:30 pm $1,658,750

FAIRFAX COUNTY

BURKE

22015

9505 Scorpio Lane 1 pm to 5 pm $569,000

CENTREVILLE

20120

0 Lord Sudley Dr 11 am to 6 pm $899,990

16753 Lord Sudley Dr 11 am to 6 pm $1,349,990

14914 Carlbern Dr 1 pm to 3 pm $559,900

CHANTILLY

20151

13607 Smallwood Ct 1 pm to 4 pm $879,900

4942 Trail Vista Lane Noon to 4 pm $698,900

14568 Lake Vista Dr Noon to 4 pm $574,900

CLIFTON

20124

13108 Laurel Glen Rd Noon to 3 pm $1,475,000

FAIRFAX

22030

12782 Cruz Ct Noon to 4 pm $1,123,000

22031

3119 Savoy Dr 11 am to 1 pm $689,900

22033

13115 Melville Lane Noon to 3 pm $499,900

FAIRFAX STATION

22039

10100 Homar Pond Dr 2 pm to 4 pm $815,000

FALLS CHURCH

22043

7015 Haycock Rd 1 pm to 4 pm $1,249,900

22046

2336 Oak St 1 pm to 4 pm $1,499,988

HERNDON

20170

0 Boscobel Ct 11 am to 6 pm $1,099,990

21 Silverway Dr #11 11 am to 6 pm $574,990

LORTON

22079

8922 Periwinkle Blue Ct 11 am to 6 pm $659,000

RESTON

20190

12000 Taliesin Pl #23 2 pm to 4 pm $330,000

SPRINGFIELD

22151

7017 Woodland Dr 1 pm to 4 pm $995,000

FAUQUIER COUNTY

WARRENTON

20187

8040 Frytown Rd 11 am to 1 pm $400,000

LOUDOUN COUNTY

ALDIE

20105

0 Deepdale Ct 11 am to 6 pm $669,990

40879 Blue Star Ct 11 am to 4:30 pm $1,699,990

40880 Blue Star Ct 11 am to 5 pm $1,681,335

ASHBURN

20147

20576 Snowshoe Sq #302 10 am to 12:30 pm $274,000

20148

22570 Windsor Locks Sq #8 11:30 am to 4:30 pm $575,652

HAMILTON

20158

17339 Westham Estates Ct 11 am to 5 pm $799,900

LEESBURG

20175

19276 Winmeade #f7 1 pm to 3 pm $669,000

LOVETTSVILLE

20180

0 Corriedale Pl 11 am to 6 pm $464,990

0 Corriedale Pl 11 am to 6 pm $414,990

ROUND HILL

20141

18813 Clara Mae Ct 1 pm to 4 pm $649,800

STERLING

20164

0 Glenn Dr 11 am to 6 pm $524,990

20165

46580 Drysdale Ter #202 1 pm to 3 pm $257,000

20166

24473 Juniper Wood Ter 10 am to 3 pm $399,990

PRINCE WILLIAM COUNTY

HAYMARKET

20169

5985 Spout Spring Court 1 pm to 3 pm $575,000

0 Greenwood Farm Dr 11 am to 6 pm $764,990

5985 Spout Spring Ct 1 pm to 3 pm $575,000

MANASSAS

20110

0 Ames Dr 11 am to 6 pm $329,990

9310 West St 10 am to 2 pm $450,000

20112

0 Running Cedar Lane 11 am to 6 pm $649,990

0 Running Cedar Lane 11 am to 6 pm $759,990

9569 Sunnyslope Dr Noon to 3 pm $380,000

0 Grant Ave 11 am to 6 pm $514,990

0 Englewood Farms Dr 11 am to 6 pm $364,990

TRIANGLE

22172

0 Stoney Ridge Pl 11 am to 6 pm $514,990

19226 Stoney Ridge Pl 11 am to 6 pm $639,990

WOODBRIDGE

22191

16761 Capon Tree Lane Noon to 2 pm $305,000

22192

12702 Dulcinea Place Noon to 3 pm $289,900

12766 Dulcinea Pl Noon to 3 pm $275,000

3514 Caledonia Cir 1 pm to 3 pm $320,000

22193

5251 Quebec Pl 1 pm to 4 pm $479,900

15030 Cardin Pl 2 pm to 4 pm $299,900

STAFFORD COUNTY

STAFFORD

22554

0 Apricot St 11 am to 6 pm $417,990

413 Boxelder Dr 11 am to 4 pm $440,000

47 Puri Lane 11 am to 1:30 pm $422,900

22556

107 Walnut Ridge Dr 1 pm to 4 pm $315,000

Sunday

ARLINGTON COUNTY

ARLINGTON

22201

1931 Cleveland St N #409 2 pm to 4 pm $317,000

22203

3712 Pershing Dr N 2 pm to 4 pm $755,000

22205

2138 Patrick Henry Dr 1 pm to 3 pm $1,340,000

22207

4018 Woodstock St N 2 pm to 4 pm $995,000

4957 Rock Spring Rd 1 pm to 3 pm $2,099,000

1847 Columbus St N 2 pm to 4 pm $1,399,000

4525 35th St N 2 pm to 4 pm $1,569,900

2779 Wakefield St 1 pm to 3 pm $2,740,000

2500 Nottingham St 2 pm to 4 pm $1,830,000

22209

1881 Nash Street 1 pm to 4 pm $1,050,000

22213

3517 Somerset St 1 pm to 3:30 pm $1,699,000

6513 36th St N 1 pm to 3 pm $1,725,000

ALEXANDRIA

22301

106 Bellefonte Ave W 1 pm to 3:30 pm $929,000

22302

510 Braddock Rd W 2 pm to 4 pm $1,825,000

2802 King St 2 pm to 4 pm $739,900

22304

124 Cambria Walk 2 pm to 4 pm $784,000

5248 Brawner Pl 1 pm to 4 pm $729,000

331 Cameron Station Blvd 1 pm to 4 pm $1,090,000

138 Martin Lane 1 pm to 4 pm $669,990

22314

635 First St #203 2 pm to 4 pm $879,900

103 Cameron Mews 2 pm to 4 pm $1,199,900

214 Lee St S 2 pm to 4 pm $1,799,000

519 S Royal St 2 pm to 4 pm $724,000

215 Oronoco St 2 pm to 4 pm $799,900

625 Columbus St N 1 pm to 3 pm $1,250,000

1870 Carpenter Rd 1 pm to 4 pm $1,015,000

FAIRFAX COUNTY

ALEXANDRIA

22303

5904 Mount Eagle Dr #704 1 pm to 4 pm $529,000

22306

3806 Cobblestone Ct 2 pm to 4 pm $524,000

22307

6040 Edgewood Ter 2 pm to 4 pm $1,495,000

6036 Fort Hunt Rd 2 pm to 4 pm $749,000

6212 Randall Ct 2 pm to 4 pm $799,900

22308

8916 Battery Rd 2 pm to 4 pm $599,000

22309

9407 Brambly Lane 1 pm to 4 pm $1,299,000

8314 Wagon Wheel Rd 1 pm to 4 pm $669,000

9441 Mount Vernon Cir 2 pm to 4 pm $929,000

22310

3111 Madison Hill Ct 1 pm to 4 pm $775,000

6606 Schurtz St 1 pm to 4 pm $850,000

6108 Mulberry Ct 1 pm to 4 pm $649,900

22312

4412 Rynex Dr 1 pm to 3 pm $874,900

22315

7712 Haynes Point Way #j 2 pm to 4 pm $325,000

7218 Lensfield Ct 1 pm to 3 pm $461,900

6639 Hunter Creek Lane 1 pm to 3 pm $575,000

ANNANDALE

22003

4703 Dodson Dr 1 pm to 4 pm $738,000

7406 Valleycrest Blvd 2 pm to 4 pm $685,000

4708 Montgomery St 2 pm to 4 pm $1,400,000

BURKE

22015

6150 Hatches Ct 2 pm to 4 pm $689,900

6450 Birch Leaf Ct #25a 1 pm to 4 pm $260,000

CENTREVILLE

20121

6004 Mcalester Way 1 pm to 3 pm $475,000

CHANTILLY

20151

13794 Lowe St 1 pm to 4 pm $724,900

20152

24956 Bannockburn Ter 1 pm to 3 pm $620,000

42522 Oxford Forest Cir 1 pm to 4 pm $669,990

CLIFTON

20124

6707 Colewood Estates Rd 2 pm to 4 pm $825,000

FAIRFAX

22030

12262 Water Elm Lane N 1 pm to 4 pm $599,900

11113 Rock Garden Dr 1 pm to 4 pm $239,000

10510 Cobbs Grove Lane 1 pm to 3 pm $1,275,000

12804 Owens Glen Dr 1 pm to 4 pm $799,000

3807 Hemlock Way 1 pm to 4 pm $644,900

4094 Sutherland Pl 1 pm to 4 pm $649,500

22031

9626 Nonquitt Dr 1 pm to 4 pm $409,000

3607 Lido Pl 1 pm to 3 pm $830,000

22032

9909 Stoughton Rd 1 pm to 4 pm $589,900

22033

3639 Sweethorn Ct 1 pm to 4 pm $419,900

3751 Center Way 2 pm to 4 pm $759,000

13100 Poplar Tree Rd Noon to 3 pm $579,500

FALLS CHURCH

22042

3132 Cofer Rd 2 pm to 4 pm $499,900

3151 Annandale Rd 2 pm to 4 pm $1,180,000

22043

2300 Pimmit Dr #1118 1 pm to 3 pm $199,900

7214 Hickory St 1:30 pm to 3:30 pm $897,900

22046

103 George Mason Rd W 2 pm to 4 pm $1,079,000

2509 Fowler St 1 pm to 4 pm $1,499,000

7307 Allan Ave 1 pm to 4 pm $1,645,000

GREAT FALLS

22066

20076 Great Falls Forest Dr 1 pm to 4 pm $599,900

990 Millwood Lane 1 pm to 4 pm $1,699,000

10900 Patowmack Dr 2 pm to 4 pm $1,550,000

680 Springvale Rd 1 pm to 4 pm $2,195,000

11365 Seneca Knoll Dr Noon to 3 pm $1,595,000

HERNDON

20170

1216 Rowland Dr 2:30 pm to 4:30 pm $694,900

852 3rd St 1 pm to 3 pm $824,997

MCLEAN

22101

7119 Warbler Lane 2 pm to 4 pm $2,449,000

6878 Churchill Rd 1 pm to 4 pm $1,030,000

7209 Davis Ct 2 pm to 4 pm $1,799,900

1458 Waggaman Cir 1 pm to 3 pm $2,250,000

7109 Benjamin St Noon to 4 pm $4,150,000

7109 Matthew Mills Rd Noon to 4 pm $2,895,000

1235 Providence Ter 1 pm to 4 pm $2,199,000

7008 Churchill Rd 1 pm to 4 pm $2,199,999

6809 Lumsden St 1 pm to 4 pm $1,895,000

6639 Hawthorne St 1 pm to 4 pm $1,495,000

22102

9004 Old Dominion Dr 2 pm to 4 pm $1,185,000

1206 Stable Gate Ct 1 pm to 4 pm $1,149,900

OAKTON

22124

2962 Trousseau Lane 1 pm to 3 pm $999,900

12012 Vale Rd 12:30 pm to 3:30 pm $659,900

2819 Oakton Manor Ct Noon to 3 pm $695,000

RESTON

20190

1626 Apricot Court 1 pm to 3 pm $564,900

12148 Chancery Station Cir 11 am to 1 pm $689,999

20191

2415 Black Cap Lane 1 pm to 4 pm $799,900

12345 Coleraine Ct 1 pm to 4 pm $554,000

2011 Sarazen Pl 1 pm to 3 pm $2,050

20194

12044 Lake Newport Rd 1 pm to 4 pm $719,900

SPRINGFIELD

22153

8627 Bristlecone Pl 2 pm to 4 pm $534,999

VIENNA

22180

9222 Dellwood Dr 2 pm to 4 pm $1,599,900

8621 Mchenry St 1 pm to 4 pm $1,895,000

515 Walker St SW 2 pm to 4 pm $799,900

413 Yeonas Dr SW 4 pm to 6 pm $1,475,000

403 Colin Lane NW 1 pm to 3 pm $1,499,950

1217 Kelley St SW 1 pm to 4 pm $1,438,000

22181

9810 Bridleridge Ct 1 pm to 3 pm $925,000

22182

9320 Old Courthouse Rd 2 pm to 4 pm $1,559,900

2205 Chestertown Dr 2 pm to 4 pm $749,900

1518 Gingerwood Ct 1 pm to 4 pm $794,900

1532 Red Rock Ct 1 pm to 4 pm $739,950

FAUQUIER COUNTY

SUMERDUCK

22742

13840 Union Church Rd 1 pm to 3 pm $299,999

THE PLAINS

20198

6463 Main St 1 pm to 4 pm $899,900

WARRENTON

20186

157 Lapis Ct #18 12:30 pm to 2:30 pm $369,900

20187

5140 Allison Marshall Dr 1 pm to 3:30 pm $624,900

LOUDOUN COUNTY

ASHBURN

20147

20053 Crew Sq Noon to 3 pm $366,900

43745 Raleigh Pl 1 pm to 4 pm $674,500

20148

23041 Canyon Oak Ct 1 pm to 3 pm $859,990

23096 Sullivans Cove Sq 1 pm to 3 pm $649,990

23092 Sullivans Cove Sq 1 pm to 3 pm $674,990

LEESBURG

20176

18528 Perdido Bay Ter 1 pm to 3 pm $569,900

43054 Shadow Ter 1 pm to 3 pm $475,000

18349 Mid Ocean Pl 1 pm to 4 pm $825,000

PURCELLVILLE

20132

800 15th St 1 pm to 3 pm $499,900

36290 Silcott Meadow Pl 1 pm to 3 pm $1,099,000

ROUND HILL

20141

17059 Greenwood Dr 1 pm to 4 pm $474,000

STERLING

20165

306 Sinegar Pl 1 pm to 4 pm $1,225,000

20166

24650 Red Lake Ter 1 pm to 4 pm $560,000

PRINCE WILLIAM COUNTY

GAINESVILLE

20155

13963 Chelmsford Dr 1 pm to 3 pm $350,000

8377 Pedigrue Ct Noon to 3 pm $799,900

HAYMARKET

20169

5413 Bowers Hill Dr 1 pm to 3 pm $530,000

MANASSAS

20109

7405 Fenwood Ct 1 pm to 3 pm $400,000

20110

9962 Leander Lane Noon to 3 pm $367,000

20112

6024 River Forest Dr 1 pm to 4 pm $538,900

NOKESVILLE

20181

12906 Free St 1 pm to 3 pm $275,000

14265 Bristow Rd 1 pm to 4 pm $819,000

10400 Schaeffer Lane Noon to 3 pm $609,900

WOODBRIDGE

22191

705 Redgate Lane Noon to 3 pm $369,000

16636 Danridge Manor Dr 2 pm to 4 pm $432,900

22192

2909 Marsala Ct 1 pm to 4 pm $285,000

12134 Eddystone Ct 1 pm to 4 pm $499,900

22193

6120 Lost Colony Dr 1 pm to 4 pm $524,947

5642 Roundtree Dr 12:15 pm to 3 pm $349,700

STAFFORD COUNTY

STAFFORD

22554

73 Oak Dr 1 pm to 3 pm $190,000

6 Red Cedar Cir 2 pm to 4 pm $372,900

11 Shady Lane 1 pm to 4 pm $259,900

115 Jennifer Lane 1 pm to 3 pm $399,000