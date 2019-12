{"note":{"questionId":"6d78bdde-b882-4d95-ab88-1a87f06721ef","excludeFromTrivia":false,"createdDate":"2019-12-16T13:09:54.369+0000","lastUpdated":"2019-12-16T13:15:40.786+0000","questionTitle":"House Judiciary Committee report on impeachment","multipleSelectionAmount":0,"noteType":"SINGLE","noteOptions":[{"hasComment":false,"element":{"type":"PDF","src":"

<h1 class=\"note-title\">House Judiciary Committee report on impeachment</h1>

<p class=\"note-timestamp\">Updated Dec 16, 2019 at 8:15 AM EST</p>

Democrats accused President Trump of criminal bribery in a 658-page report that explains the two articles of impeachment that the full House will consider.

House Judiciary Committee report on impeachment

Updated Dec 16, 2019 at 8:15 AM EST

Democrats accused President Trump of criminal bribery in a 658-page report that explains the two articles of impeachment that the full House will consider.