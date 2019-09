El debate de los cigarros electrónicos en Estados Unidos ya alcanzó incluso al presidente, Donald Trump, quien ha declarado al respecto (Nam Y. Huh)

El presidente estadounidense Donald Trump anunció que buscará prohibir la mayoría de los cigarros electrónicos saborizados. Este anuncio tiene una buena intención —lo cual es raro en su administración— pero eso no hace que la idea sea menos estúpida.

Es razonable preocuparse por el aumento masivo en los últimos años de adolescentes que utilizan estos cigarros electrónicos o vaporizadores. El gobierno estadounidense, bajo la guía de Scott Gottlieb, el ex comisionado de la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA por sus siglas en inglés), decidió correctamente al tomar medidas enérgicas contra las compañías de cigarros electrónicos que vendían productos ricos en nicotina a los adolescentes. Mantener a los jóvenes alejados de estos productos adictivos, y crear regulaciones para su uso, es vital dado que los adolescentes que usan cigarros electrónicos tienen más probabilidades de comenzar a fumar.

Pero, como era de esperarse, construir un régimen regulatorio para esta industria naciente que sea cuidadoso y basado en evidencia no es exactamente el estilo de Trump. Él, al igual que la gobernadora demócrata de Michigan, Gretchen Whitmer —quien también anunció sus intenciones de prohibir los cigarros electrónicos en su estado— aparentemente prefiere el enfoque radical de una prohibición total, lo cual opaca el buen potencial que puede tener el producto, e incluso podría dañar los esfuerzos antitabaco.

Primero, reconozcamos que los cigarros electrónicos siguen siendo sustancialmente menos dañinos que los tradicionales. No contienen alquitrán ni otros químicos que hacen que fumar sea tan peligroso. Sí, la reciente serie de enfermedades pulmonares relacionadas con el vapeo, que ha afectado a más de 450 personas y ya mató a seis, es muy alarmante. Aún no está claro qué está causando la enfermedad, aunque los funcionarios que investigan la crisis ya tienen una pista: un químico que se encuentra en los productos de marihuana que fueron utilizados por muchas —pero no todas— de las personas que ahora están enfermas.

Los funcionarios tienen razón al advertir al público sobre estos riesgos. Aún así, eso no justifica la prohibición de los cigarros electrónicos saborizados y probablemente hará que se vendan estos productos en el mercado negro. Tampoco ayudará a los millones de adultos que los usan como herramienta para dejar de fumar. Si bien la efectividad de los cigarros electrónicos como herramienta para dejar de fumar ha sido difusa durante mucho tiempo, una investigación rigurosa publicada este año en el New England Journal of Medicine ofrece evidencia sólida de que los cigarros electrónicos son mejores para dejar de fumar que las terapias tradicionales de reemplazo de nicotina, y tienen una tasa de éxito de 18%, en lugar del 10% de otros productos como parches y chicles.

Peter Hajek, investigador de la Universidad Queen Mary de Londres y autor principal del artículo, señaló que muchos de los participantes en los ensayos del estudio comenzaron a dejar de fumar usando cigarros electrónicos con sabor a tabaco, pero después lo cambiaron por sabores afrutados y tuvieron éxito en dejar de fumar. Los datos de la encuesta sugieren que una de las principales ventajas de los dispositivos es que permiten a quienes intentan dejar de fumar personalizar los sabores y los niveles de nicotina.

Nada de esto debería minimizar el asombroso aumento del vapeo entre adolescentes, un problema real de salud pública que ahora alcanza a uno de cada cinco estudiantes de secundaria. Deberíamos alentar a los adolescentes a mantenerse alejados del cigarro electrónico, ya que los estudios en animales sugieren que la nicotina podría afectar su desarrollo cerebral. Pero si bien su uso entre los adolescentes se ha disparado, las advertencias de los funcionarios de salud pública sobre el aumento en las tasas de tabaquismo no se han cumplido. De hecho, las tasas de tabaquismo entre los jóvenes han seguido disminuyendo en la última década.

Otras investigaciones recientes muestran que podría haber consecuencias no deseadas al restringir los sabores de los cigarros electrónicos. El documento publicado en la revista Substance Use & Misuse utilizó los datos de una encuesta entre jóvenes de 18 a 29 años que usan cigarros electrónicos y descubrió que, si se limitaran los sabores, 17% disminuiría su uso y lo cambiaría por cigarro tradicional. Podría no parecer un gran porcentaje, pero dado que millones de personas usan cigarros electrónicos, incluso si una pequeña porción de la población se mudara a los cigarros tradicionales, podría significar un aumento en los nuevos fumadores. Además, quienes usan ambos tipos de cigarro —que constituyen más de un tercio de las personas que vapean— corren más riesgo de convertirse sólo en fumadores de cigarro tradicional, y a menudo sirven como influencia para los usuarios más jóvenes.

Un mucho mejor enfoque que prohibir los sabores es el que señaló recientemente Gottlieb. El gobierno debería facultar a la FDA para regular completamente a esa industria. Las futuras inspecciones de la FDA a los fabricantes de cigarros electrónicos ayudarán a separar los productos legítimos de aquellos que tienen ingredientes peligrosos. Los vendedores deben seguir cumpliendo con las restricciones de edad para vender productos de vapeo, incluidos los líquidos, ya sea en línea o en las tiendas físicas. Pero lo más importante es que el gobierno debe dejar que sea la ciencia, y no la histeria, la que guíe las políticas públicas. Los cigarros electrónicos tienen el potencial de ayudar y de hacer daño. No podemos ser ciegos a uno de los efectos sólo porque ideológicamente sólo estamos dispuestos a ver el otro.

