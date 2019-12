En 1921, en Argentina, las mujeres no podían votar. No podían ser presidentas. No podían ser diputadas. No podían divorciarse. No podían separarse si las violaba su marido. No podían salir de sus casas si su marido les pegaba. No podían salir de sus casas (salvo para comprar la comida y cocinar dentro del hogar) y no esperar al marido que trabajaba. No podían decir que no. No podían manejar su dinero. No podían manejar. No podían tener sexo sin tener hijos. No podían hacer otra cosa que tener hijos o vestir santos. No podían decidir no tener hijos. No podían decidir sobre sus hijos. No eran bien vistas si no se vestían bien. No podían jugar al futbol. No podían jugar. Ni gozar. No podían hacer otra cosa que cumplir.