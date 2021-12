Hay una escena en la película Si estas paredes hablaran (If These Walls Could Talk 2) donde el personaje de la actriz Vanessa Redgrave observa su casa vacía luego de que la familia de su pareja fallecida la expulsara de la morada que había construido y conformado por más de 20 años con la mujer que amó. Para los hijos de su difunta compañera, ella solo era una amiga, una “nadie”, sin un vínculo reconocido que había que respetar.