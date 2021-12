En México, los movimientos feministas han ganado cada vez más seguidoras que aguerridamente afirman no permitir ni una muerta más. En 2020, cientos de colectivas llamaron la atención hacia la violencia familiar y hacia el peligro en el que se encontraban cientos de mujeres que tenían al enemigo en casa durante el confinamiento. No obstante, ese año no aumentaron los homicidios de mujeres en vivienda, pero sí aquellos que se perpetraron a mano armada dentro de los hogares.