Hace solo unas semanas publiqué el libro El último rey. Biografía no autorizada de Vicente Fernández. Nunca pensé realizar una investigación así. Como periodista siempre me he dedicado a revisar los bajos fondos de la política, la corrupción y el crimen. Esta vez decidí navegar —junto a un equipo— en la vida de un gigante, con sus luces y sombras, para desacralizar al ídolo y contar la historia de un hombre cuya generación es la misma que la de mi madre. Fue ella quien, sin quererlo, lo impulsó.