Vistas así, se trata de un punto de partida similar y distinto al de las izquierdas de décadas atrás, que hoy sucumben en una pesadilla. Una pregunta sobrevuela Adiós Muchachos, la extraordinaria memoria de Sergio Ramírez sobre sus años en el Frente Sandinista en Nicaragua: ¿Las cosas hubieran salido como salieron si no hubiera habido guerra, si una campaña de sabotaje organizada por la primera potencia del mundo no hubiera arrinconado los deseos democráticos más vivaces, realzando los reflejos que dispararon la carrera autocrática de Ortega? Barbara Weinstein, ahora profesora de historia en NYU, solía empezar en la década de 1980 sus clases sobre Nicaragua enfatizando que “el país señalado por Estados Unidos como la amenaza más peligrosa contra el hemisferio occidental tiene cuatro ascensores que funcionan”. ¿Cuál era esa amenaza entonces? ¿Que el sandinismo fuera lo que podía ser y no lo que terminó siendo?