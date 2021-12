Sin embargo, las personas que ya recibieron la vacuna pero no se han aplicado la dosis de refuerzo podrían ser bastante vulnerables a la infección de la variante ómicron. Aunque no se sabe con certeza si se enfrentarían a síntomas leves o graves, no hay razón alguna para arriesgarse; recibir una dosis de refuerzo es seguro, sencillo y gratuito, y las numerosas interrogantes que rodean a la ómicron sugieren que la nueva variante no debe ser subestimada. Los funcionarios gubernamentales, empresas y otros no deben abandonar sus estrategias para conseguir que más personas se vacunen.