Los siguientes días fueron una montaña rusa de emociones, y vacilaron entre una depresión paralizante y ataques de pánico. Mi corazón se aceleraba; no podía respirar. No sabía que las emociones pudieran causar tal dolor físico: me palpitaba la cabeza, me dolía el corazón, me ardía el estómago, me hormigueaban las extremidades. Conocía los rituales de la muerte, pero no se me permitiría sentarme a su lado ni cantarles mientras se marchaban.