Hasta el último momento parecía imposible que no se cumpliera la tendencia histórica en que el candidato más votado durante la primera vuelta, en este caso José Antonio Kast con el 28% de los votos, ganase también el balotaje. Se esperaba una segunda vuelta estrecha e incluso, cuando el candidato de la extrema derecha asistió este domingo a su lugar de votación, aseguró que recurriría al tribunal electoral si la diferencia con su contrincante era igual o menor a los 50,000 votos. A esa hora del día, Kast no tenía cómo adivinar que Boric, el candidato de la izquierda, no solo se convertiría con 35 años en el presidente más joven en la historia de Chile, sino que además sería el más votado con 55.8% de los sufragios, lo que equivale a 11.8 puntos porcentuales de ventaja.