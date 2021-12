Ahora observo mis salones de clase y siento que falta algo. Ya no tenemos esa cercanía, y las y los estudiantes me dicen que en las clases presenciales es poco probable que lo seamos. Es simple: ya no sienten la comodidad de mostrarse vulnerables frente a personas que en realidad ya no conocen. Vendrán a clase, aprenderán (espero) y se irán. No hay ni una fracción de la proximidad que tuvimos con Zoom.