Ninguno de estos métodos, incluso si logran reducir de forma notoria la transmisión, detendrá al COVID-19 por completo. Tampoco toman en cuenta la carga injusta que existe sobre quienes permanecen desprotegidos y no por elección propia. Como madre de dos niños demasiado pequeños para ser vacunados, esto me afecta de forma grave. Pero al mismo tiempo, no quiero limitar las actividades de los demás. Mi familia seguirá tomando precauciones adicionales; no cenaremos en restaurantes internos ni llevaremos a los niños a eventos navideños que no exijan cubrebocas. Sin embargo, no creo que sea irresponsable que otros tomen decisiones diferentes, en especial cuando la realidad de cómo el COVID-19 los impacta en la actualidad es muy diferente a la mía.