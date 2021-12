“Tengo 25 años trabajando en esto y todavía no lo entiendo”, nos dijo Daphna Nachminovitch, vicepresidenta sénior del departamento de investigaciones de crueldad de PETA, sobre lo que ella ve como la desconexión entre alguien que decide tener un perro y luego no comprender en absoluto sus necesidades más básicas. Si bien reconoce que “no se puede obligar a la gente a amar, respetar y tener bondad con los animales”, Nachminovitch enfatiza que sí es posible imponer y hacer cumplir algunas reglas básicas de decencia y humanidad. PETA ha liderado la iniciativa para intentar persuadir al Estado y a las localidades para que prohíban la práctica brutal de dejar a los perros desatendidos por horas y horas, atados a una cadena o atrapados en un corral. Veintidós estados, además de Washington D. C., tienen leyes que intentan limitar la cantidad de horas que puede estar un perro desatendido o especificar qué tipo de collar o longitud de cadena está permitido. Pero esos esfuerzos se han quedado cortos. Ninguno ha prohibido por completo el amarre sin supervisión. Ha habido cierto éxito en la implementación de prohibiciones a nivel local pero, como informó Weingarten, eso representa menos de 1% de todas las ciudades, pueblos y condados de Estados Unidos.