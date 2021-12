Por eso no es casual que, en la nueva película, Thomas Anderson, el protagonista que vuelve a vivir en la virtualidad digital, sea un desarrollador de videojuegos. Más allá de la broma (Warner Bross le obliga a crear una cuarta parte de su juego estrella), encontramos la identificación entre dos lenguajes narrativos que las Wachowski han explorado a conciencia. En 2003, al mismo tiempo que se estrenaba The Matrix reloaded, se lanzó el videojuego Enter the Matrix, también escrito por ellas, que incluía escenas cinematográficas inéditas. Era la primera vez que ocurría en la historia del cine y de los videojuegos.