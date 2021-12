Las vacunas ya han demostrado ser tremendamente efectivas, reduciendo los niveles de infección desde la ola del invierno pasado. Pero delta sigue atormentando a los no vacunados y, con la llegada de las vacaciones, parece estar resurgiendo. En las últimas semanas han llegado informes amenazantes de Minnesota, Michigan, Colorado, Vermont, Nebraska y New Hampshire. Nueva York reportó su mayor número de casos nuevos desde enero: 56 hospitales en el estado tenían una capacidad hospitalaria de 10% o menos. Massachusetts informó su mayor recuento de casos en un solo día desde la ola repentina del invierno pasado. Nirav Shah, director del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Maine, le dijo a Associated Press: “Ómicron es una chispa que está en el horizonte. La variante delta es el fuego que está aquí hoy".