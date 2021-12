Entre los clientes que te regañan hasta porque se acabó el aderezo ranch para su orden para llevar (todos sabemos que tienen ranch en su casa); te gritan por cosas que no puedes controlar como un bistec sobrecocido (yo no cociné tu bistec, es más: nunca he cocinado un bistec); y el hecho de tener que cerrar después de trabajar doble turno hasta las 11:00 pm y recibir menos propinas de las que recibiría un guitarrista callejero un martes por la tarde, me estoy quedando sin paciencia y ganas de trabajar más rápido de lo que pensaba.