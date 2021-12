Así que, a principios de este año, hice algo que me causaba terror: en un ensayo, revelé mi identidad como Jean Le Boeuf. Esperaba que los lectores se me echaran encima y me acusaran de matar a un ícono local. El primer correo que recibí decía: “Estimada Sra. Tometich”. El siguiente: “¡Hola Annabelle!”. No recibí correos de odio. La gente me decía “gracias” y “gran trabajo”. Por primera vez en mi vida profesional, sentí que pertenecía.