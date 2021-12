Por días pensé en cómo hacerlo. Por mi cabeza pasaban mil formas en las que se desarrollaría la conversación. En la mejor versión, ellos reaccionaban con una sonrisa. Me abrazaban, me preguntaban por el chico y me decían que les gustaría conocerlo. En la versión más negativa, se levantaban de la mesa de golpe, me acusaban de ser un egoísta y no les volvía a ver jamás.