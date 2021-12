J Balvin fue nombrado el artista afrolatino del año. Si te confunde esa oración, es porque no le has estado prestando atención a la antinegritud. El artista blanco colombiano recibió el “honor” el 26 de diciembre de parte de una organización sin fines de lucro de Nueva Jersey, The African Entertainment Awards, creada para “celebrar y elevar el entretenimiento africano”.