“Este escritor dice que Dios te recompensará con dinero y salud si tienes la fe adecuada”, contesté con mi voz tan escandalosa que incluso yo lo sabía, pero no pude evitarlo. “Normalmente está bien. Puedo lidiar con eso. Pero no puedes vender esto en un hospital. No me puedes vender esto a mí”, agregué e hice un gesto melodramático hacia mi bata de paciente. La gerente me esquivó la mirada, como para darme un momento de privacidad. Días antes, me habían diagnosticado cáncer en etapa IV. Solo tenía 35 años.