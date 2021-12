En los últimos años he recibido muchas llamadas telefónicas de pacientes en la policlínica donde superviso a los residentes de psiquiatría, que me piden cambiar de terapeuta. Un hombre gay de unos 30 años me dijo que aunque su nueva terapeuta parecía estar bien calificada, se sentiría más cómodo si otro hombre gay lo trataba. Una mujer mayor blanca con depresión, que había perdido recientemente a su esposo, dijo que no había forma de que su terapeuta residente de veintitantos años tuviera suficiente experiencia de vida como para entenderla.