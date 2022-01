Algunas personas insisten en lo complicado que es realizar este tipo de cambio lingüístico. Sin embargo, adoptar de forma generalizada el “elle” puede en realidad reducir la carga cognitiva de un hablante. Hace años, mis padres me dijeron que no les gustaba eso de “señora” o “señorita” porque al usarlo tenían que asumir si una mujer estaba casada o no. Llamar a las personas “elles” como norma dispositiva libera al hablante de tener que adivinar el género de alguien. Pero lo más importante es que tiene la ventaja de reducir las suposiciones asociadas con el género que podrían generar los oyentes. Tiene además el beneficio crucial de dirigirse de manera más respetuosa a las personas con identidades no binarias. Así como los baños para todos los géneros facilitan la vida de las personas transgénero, el uso del “elle/elles” como norma dispositiva hasta que se indique lo contrario, afirma el espacio lingüístico en el aula para las personas que no se identifican exclusivamente como hombres o mujeres.