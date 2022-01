La segunda opción es dejar que la ómicron siga su curso. Existe una corriente de pensamiento que plantea que la ómicron es tan contagiosa que infectará de cualquier manera a casi todos, y es mejor contraer esta variante y desarrollar inmunidad adicional. En lugar de tratar de detenerla, podríamos tratar a la ómicron como solemos hacerlo con un resfriado común: no aislar a las personas con resfriados, y no implementar cuarentenas y confinamientos aliviaría la escasez de personal y mantendría activa la economía. Sin embargo, este camino de propagación incontrolada empujaría a muchos hospitales al límite, y los pacientes podrían morir por no tener acceso a atención médica oportuna.