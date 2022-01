Varios expertos en derecho penal han señalado que se puede ayudar e instigar un delito simplemente al no hacer nada, si en ese caso tienes el deber de intervenir pero decides no hacerlo. Un transeúnte que observa el robo de una tienda y no hace nada no ha cometido un delito. Pero el guardia de seguridad de la tienda que ve el robo y no hace nada, sabiendo que su negligencia está permitiendo que el delito proceda, sí ha cometido un delito.