Todos estos tropiezos tienen como denominador común la falta de planeación, estudios previos y método. Los programas sociales que implementó no están funcionando para erradicar la desigualdad porque eliminó otros que sí. Su política de salud fue tumbar el Seguro Popular y sustituirlo en un día por su Instituto de Salud para el Bienestar. Los incentivos que ofrece Sembrando Vida hace que los campesinos talen bosques para alcanzar el mínimo de hectáreas necesarias para recibirlos. Y las universidades y el banco se construyen en sitios donde o no hay estudiantes o no hay clientes.