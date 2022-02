Story continues below advertisement

Un probable punto de ignición será Kaliningrado. Esta ciudad (en la que se encuentra el cuartel general de la Flota del Báltico rusa) y el territorio que la rodea quedaron aislados del resto de Rusia cuando se disolvió la Unión Soviética. Desde entonces, los rusos solo han podido acceder a Kaliningrado a través de Polonia y Lituania. Así que es casi un hecho que habría una demanda rusa para generar un pasillo directo que pondría sectores de los países bajo control ruso. Pero incluso eso sería solo una parte de lo que seguramente será una nueva estrategia rusa para desvincular a los países bálticos de la OTAN, al demostrar que esa alianza ya no puede pretender proteger a esos países.

La nueva situación podría obligar a un ajuste importante en el significado y propósito de la alianza. Putin ha sido claro acerca de sus objetivos: quiere restablecer la esfera de influencia tradicional de Rusia en Europa Central y del Este. Algunos están dispuestos a ceder, pero vale la pena recordar que cuando el imperio ruso estaba en su apogeo, Polonia no existía como país; los países bálticos eran propiedades imperiales; y el sureste de Europa era disputado con Austria y Alemania. Durante el período soviético, las naciones del Pacto de Varsovia , a pesar de las rebeliones ocasionales, fueron controladas en la práctica desde Moscú.

En la actualidad Putin busca, como mínimo, una OTAN de dos niveles, en la que no se desplieguen fuerzas aliadas en el antiguo territorio del Pacto de Varsovia. Las inevitables negociaciones sobre este tópico y otros elementos de una nueva “arquitectura” de seguridad europea se llevarían a cabo con las fuerzas rusas apostadas a lo largo de las fronteras orientales de la OTAN y, por lo tanto, en medio de una incertidumbre real sobre la capacidad de la OTAN de resistir las exigencias de Putin.

Además, esto ocurre en un momento en el que China amenaza con alterar el equilibrio estratégico en Asia del Este, quizás con algún tipo de ofensiva contra Taiwán . Desde un punto de vista estratégico, Taiwán puede ser un gran obstáculo para la hegemonía regional china —como lo es ahora— o puede ser el primer gran paso hacia el dominio militar chino en Asia del Este y el Pacífico Occidental, como lo sería tras una ocupación, pacífica o no. Si Pekín de alguna manera puede obligar a los taiwaneses a aceptar la soberanía china, el resto de Asia entraría en pánico y buscaría ayuda en Estados Unidos.

Estos desafíos estratégicos simultáneos en dos escenarios distantes traen a la mente a la década de 1930, cuando Alemania y Japón buscaron alterar el orden existente en sus respectivas regiones. Nunca fueron verdaderos aliados, no confiaban el uno en el otro y no coordinaron directamente sus estrategias. Sin embargo, cada uno se benefició de las acciones del otro. Los avances de Alemania en Europa motivaron a los japoneses a asumir mayores riesgos en Asia del Este; los avances de Japón le dieron a Adolf Hitler la confianza de que un Estados Unidos distraído no se arriesgaría a una guerra de dos frentes.