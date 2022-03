No me parece casual que durante los mismos últimos tres meses La señora Potter no es exactamente Santa Claus, de la escritora española Laura Fernández, no haya parado de ganar premios, mientras la publicación en español de la nueva tetralogía de Karl Ove Knausgård pasaba desapercibida. Existe una probable correlación entre la gran visibilidad de la novela de ficción radical, ambientada en un pueblo paranormal llamado Kimberly Clark Weymouth, y el eclipse que ha devorado al nuevo proyecto autobiográfico del autor noruego, marcadamente introspectivo y con pasajes de diario íntimo.