Su mejor apuesta era un ataque relámpago hacia Kiev en los primeros días de la guerra. Pero eso se diluyó, y las fuerzas militares rusas no han demostrado tener la capacidad de abastecer con consistencia a sus columnas blindadas o coordinar operaciones aéreas y terrestres. Los rusos han tenido un mejor progreso en el sur que en el norte, pero su avance está actualmente estancado , y todavía no han podido dominar los cielos. Los ucranianos han montado una defensa ingeniosa y tenaz, lo cual es una tarea militar inherentemente más sencilla que llevar a cabo una ofensiva.

Los funcionarios estadounidenses estiman de forma conservadora que Rusia perdió entre 5,000 y 6,000 soldados en las dos primeras semanas de la guerra, o lo que es equivalente a 400 por día (la cifra real podría llegar a ser de hasta 700 al día). Rusia no ha sufrido ese tipo de bajas en combate desde 1945. En Afganistán, los soviéticos promediaron unos cinco soldados muertos en batalla al día, e incluso eso fue suficiente para socavar el régimen. Putin ya está sintiendo la presión: está tratando de reclutar mercenarios sirios y al parecer le está solicitando a China equipos militares. Esas son señales de que no tiene suficientes soldados o armas para compensar las pérdidas mayores a las esperadas en una guerra que no va de acuerdo al plan.

En mi libro Invisible Armies: An Epic History of Guerrilla Warfare From Ancient Times to the Present (Ejércitos invisibles: una historia épica de guerra de guerrillas desde la antigüedad hasta el presente), llegué a la conclusión de que la contrainsurgencia de tierra arrasada solo funciona cuando las guerrillas son débiles y no tienen acceso a ayuda externa, y los contrainsurgentes tienen números abrumadores y legitimidad política. Todas esas condiciones se cumplieron en Chechenia, la primera guerra de Putin. Pero ninguna de ellas se aplica en Ucrania, al igual que en la Afganistán de la década de 1980. Putin está haciendo de la vida de los civiles ucranianos un infierno, pero los combatientes ucranianos abastecidos por Occidente pueden hacer que la vida de los soldados rusos sea un infierno durante los próximos años, y se necesitarán más que unos cuantos ataques con misiles para cortar las líneas de suministro de sus vecinos de la OTAN.