Brady se une así a un grupo de otros aspirantes a retirados que se niegan a despedirse. Algunos definitivamente ya dejaron atrás su mejor momento y otros, como el ex patriota de Nueva Inglaterra, aún no se han desinflado por completo . En cualquier caso, la terquedad de estas figuras pone a prueba la manera en que nos sentimos los demás con respecto al paso del tiempo.

El punto no es que los frutos de estos esfuerzos eternos no sean apetecibles. A veces son buenos, a veces no. El punto, principalmente, es que a la gente le cuesta superar etapas, y nosotros, los plebeyos que los vemos, no sabemos si abrirles la puerta y apurarlos para que se vayan o agarrarlos por las mangas para que se queden.