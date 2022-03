Algunos miembros del actual Tribunal Constitucional peruano no pudieron con la impaciencia y decidieron adelantar los festejos al jueves 17 de marzo de 2022. El regalo elegido por tres de ellos —incluido el presidente del tribunal, cuyo voto vale doble en caso de empate— ha sido un polémico fallo que, en sencillo, se traducirá en la liberación del exdictador, condenado a 25 años de prisión por homicidio calificado en las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, y secuestro agravado. El fallo del Tribunal restaura los efectos del indulto humanitario concedido a finales de 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, que había sido anulado en 2018 por la Corte Suprema de Justicia.

El menor de los Fujimori, promotor del grupo rebelde de Fuerza Popular, no había ocultado nunca que, lejos de los sueños de poder de su hermana mayor, candidata en tres ocasiones a la presidencia, su principal razón de ser y estar en política ha sido siempre la liberación de su padre. El objetivo de Kenji Fujimori se cumplió esa nochebuena de 2017 cuando, tras meses de especulaciones, el presidente Kuczynski firmó finalmente el indulto humanitario que sacó a Fujimori de la cárcel.

Lo que sí sabemos a ciencia cierta es que el indulto, lejos de lo que Kuczynski y quienes lo asesoraron creían, no solo no sirvió para “forjar la gobernabilidad” que tanto necesitaba el entonces presidente sino que probablemente supuso el pistoletazo de salida al convulso periodo político que el Perú viene atravesando desde entonces y que, cinco años, tres Congresos, unas elecciones generales y cuatro presidentes después, no tiene visos de acabar.