Las mujeres en México no denuncian porque no creen en las instituciones: 99.7% de los casos de violencia sexual que sufrieron las mayores de 18 años no fueron denunciados, entre muchos otros factores por el temor a la revictimización. Aunque se denuncien, no necesariamente se inicia una carpeta de investigación y, como consecuencia, 88.3% de estos delitos denunciados quedan impunes. Y cuando ya no son ellas quienes denuncian, porque son parte de la temida cifra promedio de 10 feminicidios al día, sus familiares enfrentan una impunidad de 51.4%. En delitos en general, solamente 3.9% de las denuncias ante el Ministerio Público termina en carpeta de investigación enviada ante un juez, y solo 0.27% a un juicio oral.