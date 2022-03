Las personas blancas de América Latina gozan de una visibilidad tan desproporcionada que muchas veces, de manera voluntaria o involuntaria, terminan ocupando espacios paradójicos. ¿Es Stephanie Cayo andina? ¿Es Vargas Llosa indígena? ¿Es Luiselli una persona de color? ¿Qué es una persona de color?

El éxito y la celebridad que la región suele exportar al mundo es predominantemente blanco, de la misma manera que la fuerza de trabajo barata que cruza fronteras, muchas veces sin documentos, suele ser negra o marrón. Ser una persona blanca y notoria en la región es tener que convivir con la evidencia de esta excepcionalidad. Vivimos en una región diversa, nos gusta decir. Sin embargo, la diversidad tiene orden, estructura y fronteras que se hacen evidentes cuando abres la revista de modas o cuando enciendes el noticiero. O cuando, como ocurrió este fin de semana, muchos entramos a Netflix para ver la primera película que la plataforma de streaming ha producido en los Andes del Perú.

Hasta que nos volvamos a encontrar (dirigida por el peruano Bruno Ascenzo y protagonizada por Stephanie Cayo y el actor español Maxi Iglesias) es la historia de amor entre dos personas que ocupan la cúspide de una rígida pirámide pigmentocrática. El guion mismo los define por su color. Él es el arquitecto español “colorado”. Ella es la artista limeña “rubia”. Él quiere construir un hotel de siete estrellas en medio de los palacios incas. Ella se opone. Discuten. Se enamoran. Fin. El elenco es bastante diverso en el papel pero la puesta en escena, cual lienzo colonial, organiza el talento con la lógica de las castas. En la película la gente se abraza, se toca, pero la rigidez de ese mundo de ficción se advierte en la distribución de los diálogos. Las personas blancas hablan muchísimo, las demás no dicen casi nada.

Para ser una comedia romántica ligera, el guión exige que el público obvie de forma pasiva ingredientes sumamente inquietantes en un mundo post asesinato de George Floyd. Muchas de las críticas que la película ha comenzado a acumular parecen venir, precisamente, desde ese lado: la falta de representación, el guion aburrido y con un tono de comercial turístico, los diálogos que exotizan el idioma y la cultura quechuas. En un país donde la mayoría de personas cree ser discriminada por su color de piel y por su origen africano o indígena, la película era sal echada directamente en los ojos.

Incluso antes de existir, la película ya generaba una tensa expectativa. Los medios peruanos contaron la decisión de Netflix de producir en el Perú con el optimismo de una gran noticia económica: el gigante del primer mundo ahora llegaba a nuestro país para invertir. El socio peruano elegido para esta aventura, la productora Tondero, auguraba controversia debido, precisamente, a que muchas de sus películas se parecen a la que acaban de estrenar. Pero ni siquiera las críticas especializadas —que sustentan varios de los reparos planteados desde redes sociales— han logrado generar consenso o al menos apaciguar a los defensores de la película, y quizá este es el fenómeno más interesante de analizar.

Como cada vez que en la crítica o el debate cultural afloran las palabras “blanco”, “discriminación” o “representación”, muchas de las respuestas discrepantes contienen un término: “resentido”; según ellas, quienes critican lo hacen porque están “resentidas” o acomplejadas, o porque son ociosas odian el éxito de quienes hacieron la película. Una periodista dice que la película le parece mediocre: alguien la llama “resentida social”. Una publicista celebra la película que todavía no ha visto y habla del “resentimiento” de quienes no la aplauden. Más que argumento, “resentido” es un muro de contención ideológico que separa a quienes tenemos éxito y disfrutamos la película, y a los que no la disfrutan porque nos odian o envidian. Las redes sociales son el campo ideal para esta batalla. Pero, ¿por qué la crítica al contenido y a la estética de una película, a sus formas de representar la realidad compartida, genera en muchas personas esta sensación de ataque personal?

A mediados de 2016, durante una entrevista en el medio peruano RPP, el conductor se enfadó en vivo porque mi crítica del racismo le parecía incoherente. Si eres cholo, me reprochó al aire, ¿por qué te has casado una persona blanca? La sola mención de las estructuras pigmentocráticas del país producen en muchas personas esta ansiedad. Y la posibilidad de que este mundo (cuyas reglas no escritas funcionan en su favor) cambie les resulta una amenaza existencial. La confrontación en la radio contenía ese miedo. Un sentimiento que, aunque camuflado bajo el exabrupto o el insulto, aparece muy seguido en redes sociales. No te dicen “resentido” para exigir respuesta sino para sabotear una interacción que les genera incomodidad, o para volver a ese momento en que palabras como “blanco” o “blanquitud” e incluso “racismo” y “falta de representación” eran tabúes innombrables. El miedo es comprensible pero impide ver con claridad. ¿Deberían las personas blancas sentirse atacadas cuando se discuten problemas estructurales de la sociedad? En su libro Modernidad y blanquitud, el filósofo Bolívar Echeverría enseña a distinguir entre blancura (el color de la piel) y blanquitud (una forma de ejercer el poder ligada a la historia colonial). Señalar la excesiva representación de personas blancas en el cine o en la tele no es un ataque a su identidad, sino la inevitable exposición de la blanquitud histórica que nos organiza como sociedad.