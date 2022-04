Aquí es donde debemos separar la perspectiva de la salud pública de la del paciente individual. Desde el punto de vista de la salud de la población, creo que una cuarta dosis no cambiará la trayectoria de la BA.2 en Estados Unidos. Cerca de la mitad de los elegibles para la tercera dosis aún no se la han aplicado, incluido uno de cada tres adultos de 65 años o más. Y, por supuesto, están quienes siguen sin haberse aplicado ni una dosis. Llevar las vacunas a estos grupos debe seguir siendo la prioridad de los funcionarios de la salud.

Por lo tanto, la mejor política es una asignación permisiva. No es obligatorio que las personas reciban la dosis adicional, pero pueden hacerlo si así lo desean. En cierto sentido, la decisión de un refuerzo adicional se convierte en algo similar al uso continuo de cubrebocas o las pruebas rápidas antes de las reuniones en espacios cerrados. Hay muchos estadounidenses a los que ya no les preocupa el COVID-19. Es posible que aquellos que están vacunados y con refuerzo no opten por una dosis adicional en esta oportunidad, del mismo modo que podrían elegir no utilizar cubrebocas o aplicarse pruebas de forma regular. Esto es en especial cierto si se recuperaron recientemente de la variante ómicron.