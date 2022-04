Luis Robles salió a caminar por el boulevard de La Habana el 2 de diciembre de 2020 con un cartel que decía “Libertad, no más represión, #Free-Denis”. No pasaron ni tres minutos y el joven, que hoy tiene 29 años, estaba rodeado de policías y militares que lo arrestaron. Fue llevado a prisión, donde un año y tres meses después le han notificado que su condena es de cinco años de cárcel por su gesto. Semanas antes de conocer su pena, escribió una carta desde la prisión de máxima seguridad donde se encuentra. Ahí explica el porqué de aquella decisión: “Quiero que Cuba sea un país para los cubanos, no importa su manera de pensar, para que las calles de mi país sean para todos y no solo para los comunistas, porque sueño vivir en un país con democracia”.