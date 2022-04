Alejandra me dijo que aquel día, su madre Laura recibió contenta a su cuñado porque, a pesar de que Federico estaba grave de salud, durante la semana anterior, Alejandro no los había visitado. Ella quería contarle que el doctor consideraba que la salud de quien había sido su pareja por 62 años iba mejorando gracias al tratamiento.

Alejandra Cuevas me dijo que fue por esa misma época cuando Alejandro Gertz cumplió su amenaza y denunció a su cuñada de homicidio por omisión. La acusó de no haber hecho cuanto estuvo a su alcance para salvarle la vida al difunto. “Por la edad de mi mamá, hizo lo mejor que pudo (para cuidar a Federico). Pero independientemente de todo, lo que (ella) hacía era lo que le decían los médicos que había puesto Alejandro (Gertz)”.

Además de denunciarla, el actual fiscal señaló como garantes accesorias de la vida de Federico a las hijas de Laura Morán: Alejandra y Laura Cuevas. Esa figura no se encuentra tipificada por la ley. No obstante, durante cuatro años insistió con que ellas tres eran responsables del deceso. Las acusaciones no prosperaron gracias a que estas mujeres contaron con el abogado penalista Alfonso Jiménez O’Farril, quien logró demostrar ante el ministerio público, y luego ante los jueces, la acusación absurda.

Otra cosa que el fiscal Gertz impuso como condición fue la renuncia de Alfonso Jiménez O’Farril como defensor de Laura Morán y Alejandra Cuevas. Alejandra me contó que, en septiembre de 2020, recibió una llamada de ese penalista informándole que no podría seguir apoyándola: “Me da muchísima pena, pero tengo que dejar tu caso (…) Durante seis años he aguantado la presión de Gertz, pero ya no puedo. Soporté las amenazas contra mí, pero ahora amenazaron a mi familia y así ya no puedo seguir”.