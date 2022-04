Archillect es un proyecto de descubrimiento de contenidos visuales que cuenta con casi 350,000 seguidores en Instagram y cerca de tres millones en Twitter. Muestra sobre todo fotografías, pero la sección TV del sitio encadena vídeos de unos pocos segundos, que se repiten tres veces antes de ser remplazados por el siguiente. Es hipnótico. La curación no es realizada por un equipo humano, sino por una inteligencia artificial. A través de palabras clave, rastrea la red en busca de imágenes que ya han despertado el interés de ciertas audiencias y las convierte en posteos según los datos que extrae de las reacciones previas. La definen como una “musa digital” y como un algoritmo que intenta entender el significado del like en las redes sociales.

Esa investigación, aunque se nutra de datos masivos, es eminentemente filosófica. Se interroga sobre lo que nos constituye como seres humanos en la tercera década del siglo XXI. Como escribió el poeta y matemático español Javier Moreno en su desafiante ensayo El hombre transparente: el like es una moneda “cuyo patrón ya no es el oro sino la popularidad”, “el acto esencial de nuestro tiempo”, que no responde al pensamiento o el juicio, sino a la emoción. Lo más parecido al alma de cada ser humano, prosigue, es el Google takeout: la información recopilada por la corporación sobre todo lo que hemos buscado y encontrado en ella.