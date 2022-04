A Chaves le compraron la imagen de que es alguien capaz de “hacer que Costa Rica vuelva a ser el país más feliz del mundo” (sí, bastante parecido al famoso “ Make America great again ”). Las claves estuvieron en su discurso contra la corrupción que, ciertamente, lastra a Costa Rica, pero también contra las instituciones. Tuvo “bronca” con el mismo Tribunal Supremo Electoral (TSE), una impecable institución que es una utopía para los nicaragüenses, por ejemplo. Las arremetidas de Chaves estuvieron basadas en medias verdades o mentiras, al punto que el TSE tuvo que salir a desmentir al candidato . El ahora presidente electo propuso gobernar por referéndum, previendo debilidad parlamentaria; dijo buscaría maneras para destituir a miembros de órganos que no dependen del gobierno central y sus ataques frontales contra el periodismo fueron una rareza para una Costa Rica acostumbrada a los modales democráticos, de respeto a la libertad de pensamiento. Chaves ha llamado “prensa canalla” al periodismo que le critica, se ha levantado de entrevistas cuando le hacen preguntas incómodas y, hace unas semanas, expuso un correo electrónico confidencial del periodista Álvaro Murillo.

Lo que está por verse es si Chaves podrá contenerse y honrar lo que dijo la noche de su triunfo este domingo tres de abril: “Asumo el compromiso de hacer un gobierno democrático, de diálogo y respetuoso de la Constitución y los valores de Costa Rica”. Esperemos que sí… hay que darle todo el beneficio de la duda a Chaves, pero más importante aún es la resistencia de las instituciones costarricenses ante un eventual gobierno populista que las intente dinamitar. Si bien es cierto que Chaves no llega a la presidencia con la popularidad de Bukele, ya que la abstención histórica fue de 43% en el balotaje y similar en primera vuelta, la tentación autoritaria boga en el verbo chavista. La institucionalidad podría frenar sus deseos, pero tampoco es garantía absoluta.

En ese sentido, las alarmas de América Central se prenden porque, con toda honestidad, no necesitamos otro gobierno autoritario por estos lares. Soy nicaragüense refugiado en Costa Rica y hay miles de compatriotas que han venido a este país huyendo de la violencia letal de Daniel Ortega. Por eso nos causó asombro las declaraciones tan amistosas de Chaves y Figueres para con el dictador de Managua. Pero más allá de eso, el deseo es que Chaves encabece un gobierno que se acerque a los anhelos de sus votantes y las exigencias de todos los ticos, honrando las reglas de esta democracia que es una rara avis en el istmo.

Perder a Costa Rica como democracia sería catastrófico no solo para sus ciudadanos, sino para quienes nos refugiamos acá y para esta región en franca reversa. Lo que deseamos es que, ojalá, Chaves no “centroamericanice” a Costa Rica en materia populista, autoritaria y autocrática, como en El Salvador y Nicaragua claramente. Que no se persigan periodistas ni se exilien fiscales y funcionarios judiciales como en Guatemala. Está por verse. La suerte está echada a partir del ocho de mayo, cuando el mandatario electo asuma.