Como me explicara en una entrevista el polaco Lech Walesa, premio Nobel de la Paz en 1983, ya quisiéramos que en la vida sucediera lo que en el deporte: competir bajo reglas iguales y de antemano aceptadas por cada contendiente. Al mismo tiempo, si no permitimos que jueguen juntos quienes tienen algún rencor, cerramos la puerta a su convivio y cohabitación. El camino más corto al respeto es vernos como semejantes y escucharnos. Quienes no tienen la capacidad de disputar en paz un balón, mucho menos la tendrán para coincidir en cualquier ámbito fuera de la cancha.

No obstante, el futbol jamás podrá sustraerse de lo que acontece en la realidad. Rara vez se inventa en un estadio una tensión política. Más bien, ahí termina por exhibirse y, en ocasiones, exponenciarse. Por ello hace falta mayor cuidado con expresiones políticas en la cancha, como las proyectadas en dichos festejos, aunque en vano clame el deporte que es apolítico. No lo ha sido, no lo es y no lo será, como toda manifestación de la humanidad.