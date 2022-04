Es natural sentir un brote de indignación cuando a un hombre justamente desprestigiado se le da la oportunidad de un regreso profesional, y no hay duda de que esa fue la reacción de muchas personas cuando Louis C.K. ganó el Grammy al mejor álbum de comedia el pasado fin de semana.

Pero el triunfo de C.K. no es una atrocidad. Incluso podría ser una señal de una nueva y saludable normalidad.

Para cualquiera que haya olvidado los escabrosos detalles: en 2017, The New York Times reportó lo que se había rumoreado durante mucho tiempo, que C.K. tenía una inclinación por masturbarse frente a mujeres del mundo de la comedia que buscaban su apoyo profesional.

C.K. parecía creer que porque —al menos en algunos casos— había pedido permiso, estaba bien sacarse el miembro. Algunas de las mujeres no creían que la petición iba en serio hasta que C.K. comenzaba a desvestirse. A ninguna de ellas les encantó el hecho de que les dijeran luego que el representante de C.K. quería que no hablaran de lo sucedido.

Después del reportaje de The New York Times , la compañía distribuidora del largometraje de C.K. canceló su estreno . FX, que transmitió su aclamada comedia Louie , cortó relaciones con él . Y aunque C.K. comenzó a organizar shows en vivo nuevamente pocos años después, la pandemia del COVID-19 puso en espera su regreso pleno.

Hoy, C.K. puede trabajar, aunque no necesariamente en los lugares o en la escala que él preferiría. Mientras Dave Chappelle tiene un contrato de ocho cifras con Netflix, C.K. está publicando sus especiales de forma independiente en su propio sitio web, incluido el que ganó el Grammy. Eso podría ser una ventaja para él. A diferencia de Chappelle, C.K. no tiene que preocuparse por lo que empleados de Netflix, horrorizados por sus puntos de vista o comportamiento, piensen de sus rutinas de comedia. Además, puede quedarse con todo el dinero.

Pero trabajar de forma independiente también significa no obtener el impulso promocional que puede proporcionar un titán del streaming como Netflix. Y, ciertamente, no está creando nuevos programas de televisión ni dirigiendo películas. Su único papel como actor en los últimos cinco años fue en una miniserie en francés, La meilleure version de moi-même , protagonizada por su novia, Blanche Gardin.

Darle un Grammy a C.K. no significa que la comunidad de Hollywood esté lista para aceptarlo plenamente, sin importar lo divertido que sea; sin importar cuán afligido dice estar cuando imagina a Barack Obama enterándose de su comportamiento; y sin importar con cuanta vehemencia insista en que ahora entiende que “sí” no siempre significa “sí”. El riesgo —de demandas por acoso sexual, de terrible publicidad, de invertir dinero en un proyecto que quizás no se pueda estrenar— probablemente siga siendo demasiado alto.