Es muy difícil aceptar que la decisión —justo ahora— de liberar a Glas, considerado un preso político por el correísmo, pueda ser casual. Que ocurra a menos de un año de haber tomado posesión este gobierno, cuyo presidente no ha podido consolidar un liderazgo sostenido capaz de conversar y hacer acuerdos con las distintas fuerzas políticas, especialmente el correísmo —el cual aún tiene una importante representación en la Asamblea Nacional— deja un velo de duda sobre el rol de Lasso en su relación con las instituciones del país.

La Asamblea Nacional no ha hecho un mejor trabajo para legislar y llegar a acuerdos con el Ejecutivo. En medio de señalamientos de corrupción —uno de ellos, hecho por Guillermo Lasso en contra de cinco asambleístas que habrían pedido favores irregulares a cambio de votos— y con la presidenta de la Asamblea tambaleándose en su cargo, los rumores de muerte cruzada han tomado fuerza en los últimos meses. Ese mecanismo constitucional que, en un escenario de crisis profunda, permite al presidente de la República disolver la Asamblea Nacional y gobernar por unos meses hasta convocar a elecciones, revive el fantasma de la inestabilidad política.

Aunque esa posibilidad también podría ser una salida para un gobierno que no logra consensuar con la Asamblea Nacional y que, por lo tanto, tiene congelados sus proyectos de ley emblemáticos. Con una Asamblea deslegitimada y paralizada —mientras se decide si se destituye o no a la presidenta del Parlamento que lleva semanas bloqueando un pedido para evaluar su trabajo—, la salida no se ve fácil.