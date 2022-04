Lo mismo hizo la oposición y sus medios corporativos cuando insistieron en que ellos eran los auténticos ciudadanos al abstenerse de votar y no los “seguidores” del obradorismo; una paradójica oposición que cree que autonombrarse “sociedad civil” es ser ciudadanos y no lo es salir a ejercer un derecho constitucional. Los plebeyos, los siempre excluidos de la política, saben que ser ciudadanos no es ponerse un nombre sino tomar acción.

En medio, los consejeros más audaces del INE hablaron en contra del “populismo”, ese monstruo que destruye el equilibrio de poderes y la libertad privada, y hasta desdeñaron al pueblo al transmitir la caricatura de un chile chipotle que lanzaba regaños por no entender la democracia y sus instituciones. Censuraron también a todos los funcionarios públicos que hicieron llamados a votar en la consulta con la interpretación de que era equivalente a difundir “ logros de gobierno ” y, este fin de semana, trataron de comparar el índice de participación ciudadana con una elección federal presidencial y 100% de las casillas instaladas, y no como fue, con 33%.

Al final, acabaron votando 16 millones de personas en 57,000 casillas, es decir, que cada urna hubo más votos que en la elección presidencial de 2018 que llevó a López Obrador a la presidencia. Con 15 millones de votos se declaró ganador a Vicente Fox en la de 2000 y a Felipe Calderón en los comicios fraudulentos de 2006. Así que a la oposición no le quedó sino intentar contabilizar la abstención como si fuera una fuerza propia. Nada más despolitizado que pensar que quien no se presentó a la urna fue porque estaba a favor de la oposición; una pretensión casi triste, una deriva solitaria. 91% refrendó su confianza en el presidente y, por tanto, lo empuja a profundizar las transformaciones. Se equivocan quienes creen que esa paliza electoral lo fortalece sin más. En realidad, lo obliga.

En manos de los plebeyos, la política se ha constituido como un nuevo tipo de arraigo mexicano, lejos del nacionalismo revolucionario del Partido Único, el PRI, con sus estatuas presidenciales, sus desfiles rutinarios, su culto al porte del maniquí sonriente. Los plebeyos irrumpen con su pertenencia a la república, no a la nación. Al hacer de la política algo nuevamente vivible y no una esfera que hay que evitar para resguardar el minúsculo planeta de lo doméstico o lo intelectualmente distante, la democracia plebeya expresa la exclusión a partir de su propia irrupción. Los plebeyos se constituyen como pertenecientes a una república que los descalifica, los ningunea, pero que ya los vio. Cunden las expresiones que confunden a los plebeyos con rasgos despolitizantes: por ser pobres, viven manipulados por un líder con sus programas sociales y sus consultas; por no tener títulos universitarios, arruinan al país con su ignorancia; por ser emotivos no “votan bien”, como sostiene el escritor Mario Vargas Llosa; por ser impuros en los temas de política, son infiltrados en un territorio que no les pertenece.