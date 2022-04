AMLO no compitió contra nadie y ningún partido convocó a sacarlo del poder: él pidió que se realizara la consulta y la oposición hizo un llamado a no participar. Muchos intelectuales, analistas, activistas y periodistas críticos señalaron en redes sociales que no acudirían a votar porque el ejercicio escondía un intento del presidente por golpear al Instituto Nacional Electoral (INE). Por ello, la medida del éxito o fracaso de AMLO nunca fue el porcentaje de votos a su favor, sino la cantidad de gente que acudiera a votar. Eso exhibiría la capacidad de movilización del presidente y de su partido, Morena.

Pero el presidente tratará de convencer a los suyos de que el vaso está medio lleno. Le urge difuminar que lleva tres años de gobierno sin resultados y necesita oxígeno político. Pero también porque sabe que no es fácil movilizar a tanta gente y, además, en plenas vacaciones de Semana Santa. Logró mostrar un músculo que la oposición no ha podido. Esos 16 millones son su punto de partida para la elección presidencial de 2024 y la oposición no sabe ni siquiera si tiene eso.

Viene para él la parte más ingrata del sexenio, su último tercio, en el que tendrá que dar resultados porque los trucos que ha utilizado frecuentemente, de culpar a los gobiernos anteriores y prometer un mejor futuro, ya no alcanzan. La consulta de revocación exhibe el desgaste del gobierno, radiografía a un pueblo que ya no acompaña al líder en sus aventuras de ego. El líder, por su parte, demuestra con este ejercicio que su apuesta no es por hacer un buen gobierno, sino por hacer una buena campaña política. Tiene lógica: como político en campaña es un éxito, como gobernante ha sido un fracaso. Lo suyo es el templete, no la administración; el discurso más que las acciones. AMLO es un vendedor de esperanzas, no un gestor de beneficios.