Esta intervención de las fuerzas de seguridad en el domicilio particular de un corresponsal con el propósito explícito de influir en tono y contenido de su labor informativa, no supone en absoluto una práctica habitual. Ni siquiera en un país como este, donde las condiciones de trabajo son tan particulares: 99% de participantes en el informe anual del Club de Corresponsales afirmaba que estas no se corresponden con estándares globales. En la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa , Reporteros sin Fronteras coloca a China en el puesto 177 de 180, solo por delante de Turkmenistán, Corea del Norte y Eritrea.

En febrero de 2020, mientras la pandemia tomaba el mundo, China deportó a tres corresponsales de The Wall Street Journal como represalia por un artículo de opinión —firmado por un columnista— que se refería al país como “el auténtico enfermo de Asia”. En respuesta, la administración del expresidente estadounidense Donald Trump limitó el número de visados de medios oficiales. El Partido Comunista desmanteló entonces las redacciones locales de The Wall Street Journal, The New York Times y The Washington Post. Casi una veintena de periodistas tuvo que abandonar el país, cifra sin parangón desde la matanza de Tiananmen en 1989.