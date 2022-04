Placeholder while article actions load

Sin embargo, quizás ningún otro país ha llevado el “remordimiento del comprador” a los extremos de Perú. Cinco presidentes han sido expulsados del poder en la misma cantidad de años. El 29 de marzo, el presidente Pedro Castillo logró escapar por poco de convertirse en el sexto, luego de que un segundo intento por revocarlo del cargo no lograra la aprobación en el Congreso. A juzgar por la indignación en las calles de Lima y de otras ciudades por el aumento de los precios de los alimentos y el combustible, y por la respuesta de caudillo asustado de Castillo, es poco probable que ese haya sido el último intento por sacarlo de la presidencia.

La crisis no se trata exclusivamente de que la población se canse rápidamente de los políticos. El problema es la política misma. Una encuesta del Latinobarómetro, realizada en 22 países por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina el año pasado, reveló que al menos seis de cada 10 adultos en todo el continente afirman que la mayoría de los políticos, por no decir todos, son corruptos. Esa tendencia está particularmente arraigada en Perú, donde 88% de los encuestados afirmó que los funcionarios electos son corruptos o tienen compromisos fuera de la ley.

Castillo no ha ayudado a su causa. Aunque su supuesto delito para ser removido del cargo fue la “incapacidad moral” —un recurso turbio que no solo es muy difícil de probar sino que seguramente habría detonado la indignación popular de sus simpatizantes—, los peruanos no necesitaban mucha persuasión. En ocho meses, Castillo ha reformado su gabinete cuatro veces y ha despachado una cantidad récord de 45 ministros. Apenas uno de cada 4 peruanos afirma que está haciendo un buen trabajo.