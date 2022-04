Placeholder while article actions load

“¡Cuando la gente deje de morir!” dice una voz desde atrás. Sin embargo, esa dejó de ser una respuesta viable el verano pasado, cuando quedó claro que las vacunas no proporcionaban la inmunidad esterilizante que podría habernos permitido eliminar el virus, como sí logramos hacer con la viruela y la poliomielitis. Cualquier cosa menos que eso requiere que descifremos cómo vivir con un virus que seguirá circulando. Y por “vivir” me refiero a vidas plenas y normales, no a las actividades públicas severamente restringidas de los últimos dos años.

Esos cubrebocas también tienen costos para las personas obligadas a utilizarlos, como descubrí hace poco cuando una serie de conexiones de vuelos mal sincronizadas me obligó a correr por varios aeropuertos con mi cubrebocas puesto (o bueno, me obligó a intentar correr; perdí mis vuelos). Y si bien esta es una consideración menor, algunos de los efectos secundarios de los mandatos de los cubrebocas no lo son; un familiar que tiene una enfermedad pulmonar obstructiva no puede viajar en avión porque le cuesta demasiado respirar con un cubrebocas.