Placeholder while article actions load

Por si estas no bastaran, la inflación está en niveles no vistos en dos décadas y la violencia no se ha frenado. En los últimos días, el hallazgo del cuerpo sin vida de una joven en el estado de Nuevo León volvió a encender las alarmas de la situación desesperada de violencia en el país.

En cambio, la oposición está en su mejor momento del sexenio. Que no es la gran cosa, pero le toca aprovechar la inercia para posicionar un mensaje de futuro y pasar de la contención a la propuesta. Porque si la contención resultó alentadora, la propuesta tiene que emocionar: es mucho más fácil lograr un consenso sobre el cómo no que sobre el cómo sí, y su planteamiento no puede ser regresar al país de antes de AMLO. Eso es lo que quiere el presidente: que no tengan más oferta que retroceder tres años el reloj. Si es así, están derrotados porque México salió huyendo de esa realidad.