No podemos ignorarlo por más tiempo: Tenemos que hablar sobre el consumo de alcohol durante la pandemia.

Aaron White, el autor principal del estudio y asesor principal del director del NIAAA, me dijo que espera que las cifras de 2021 sean incluso más altas. “Ya estábamos desgastados como país en términos de bienestar mental”, sentenció. “La pandemia lo empeoró todo”.

White señala una tendencia particularmente preocupante: el aumento del consumo de alcohol en las mujeres. De hecho, una encuesta publicada en Journal of the American Medical Association reveló que el consumo excesivo entre las mujeres se había incrementado un 41% durante los primeros meses del COVID-19.

Laura Bierut, profesora de psiquiatría de la Universidad Washington en San Luis, le atribuye el impacto desproporcionado a la pérdida de estructura así como al nivel mayor de carga que soportan las mujeres. “Se ha difuminado la línea entre el hogar y el trabajo”, afirmó. “Es mucho más fácil sentarse a beber en casa que en la oficina. Además, el COVID-19 ha sido en particular duro para las mujeres: han salido de la fuerza laboral en mayores cantidades que los hombres, y las responsabilidades familiares recaen predominantemente en las mujeres”.

El umbral de lo que constituye un consumo de riesgo también es mucho más bajo para las mujeres que para los hombres. La definición del NIAAA es de siete tragos a la semana para las mujeres y 14 tragos a la semana para los hombres, con no más de tres tragos en un solo día para las mujeres y cuatro para los hombres. Leena Mittal, directora de la división de salud mental de la mujer en el Brigham & Women’s Hospital en Boston, me explicó que si una mujer generalmente se relaja con uno o dos tragos, agregar solo uno más ya la colocaría en esa categoría de mayor riesgo. “La gente no siempre tiene claro qué es lo que define el consumo de riesgo. Lo que pueden parecer cambios pequeños podrían aumentar su riesgo de forma notable”.