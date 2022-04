Placeholder while article actions load

Después de la votación en la Cámara de Diputados el 17 de abril, ni la transición ni la reestructuración fueron posibles al no obtenerse las dos terceras partes de los votos a favor de la reforma propuesta por el presidente, pero lo obtenido no es poca cosa.

Además, un día después de la discusión, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley Minera que regula lo que originalmente estaba planteado en la reforma constitucional que no se aprobó. ¿Qué margen tiene ahora el poder Ejecutivo para implementar su política energética después de las decisiones tomadas por los otros dos poderes del Estado?

Hay que dejar muy claro que la SCJN no declara constitucional las reformas a la LIE, sino que solo desestima la acción presentada contra ella. Con esto deja, por así decirlo, abiertos los juicios que se habían presentado contra sus efectos, para que sean los jueces quienes definan caso por caso. Y, por supuesto, no hay que descartar más litigios por venir.

Antes, la reforma de Peña Nieto obligaba a CFE a comprar su electricidad en subastas de generadores que entregaran una cantidad anual, pero sin definir plazos de entrega. CFE, como encargada de la entrega final a los más de 50 millones de hogares mexicanos, era quien asumía la responsabilidad si los generadores no entregaban y debía comprar más respaldo para no dejar sin energía a los consumidores. Con la decisión de la SCJN, ahora es el generador quien se compromete a entregar la energía en una fecha y hora concreta y, de no cumplir, debe contratar la electricidad a otro generador para entregarla a la CFE.